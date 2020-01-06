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      Розмір аліментів: важливі зміни у 2020 році

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      Зріс розмір аліментів в Україні / Ілюстративне фото (pixabay)

      Прожитковий мінімум в Україні у 2020 році збільшився, а отже – зріс і розмір аліментів. Мовиться про мінімальну та максимальну суму аліментів.

      Про це розповіла у фейсбуці пресслужба Міністерства юстиції України.

      Читайте також: Скільки боржників аліментів не зможуть виїхати за кордон: дані прикордонників

      Як змінився прожитковий мінімум для дітей у 2020

      • Для дітей до 6 років з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум становить 1779 гривень.
      • Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 2218 гривень.

      Яким тепер буде мінімальний розмір аліментів

      Мінімальний гарантований розмір аліментів буде таким:

      • Для дітей до 6 років – 889 гривень 50 копійок.
      • Для дітей віком від 6 до 18 років – 1109 гривень.

      В міністерстві уточнили, що ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у певній сумі грошей, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. 

      • Максимальний розмір аліментів (як і раніше) становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

      Ураховуючи, що уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, розмір мінімальних та максимальних аліментів може помітно зрости – якщо, звісно, аліменти не відв'яжуть від розміру прожиткового мінімуму. 

      Головне про аліменти та покарання за їх несплату

      Аліменти – це обов'язок утримувати одним членом сім'ї інших, які потребують цього (за згодою або за примусом у судовому порядку). Найбільш поширений випадок, коли після розлучення гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.

      В Україні аліменти на дітей суд установлює такі: 

      • Четверту частину заробітку на одну дитину,
      • Третю частину заробітку на двох дітей,
      • Половину заробітку – на трьох та більше дітей.

      Та у будь-якому випадку розмір аліментів не може бути меншим за 30% прожиткового мінімуму на кожну дитину.

      Заборгованість за аліменти може завдати боржнику серйозних неприємностей. Якщо розмір заборгованості перевищить 4 місяці, боржнику можуть заборонити:

      • Виїжджати за межі України. 
      • Керувати транспортними засобами. 
      • Користуватися зброєю, полювати. 
      • Займати керівні посади на державній службі.

      До теми: Скільки стягнули з боржників аліментів у 2019 році

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      Теги: Новини України
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