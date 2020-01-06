Розмір аліментів: важливі зміни у 2020 році

Прожитковий мінімум в Україні у 2020 році збільшився, а отже – зріс і розмір аліментів. Мовиться про мінімальну та максимальну суму аліментів.

Про це розповіла у фейсбуці пресслужба Міністерства юстиції України.

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Як змінився прожитковий мінімум для дітей у 2020

Для дітей до 6 років з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум становить 1779 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 2218 гривень.

Яким тепер буде мінімальний розмір аліментів

Мінімальний гарантований розмір аліментів буде таким:

Для дітей до 6 років – 889 гривень 50 копійок.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1109 гривень.

В міністерстві уточнили, що ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у певній сумі грошей, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Максимальний розмір аліментів (як і раніше) становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Ураховуючи, що уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, розмір мінімальних та максимальних аліментів може помітно зрости – якщо, звісно, аліменти не відв'яжуть від розміру прожиткового мінімуму.

Головне про аліменти та покарання за їх несплату

Аліменти – це обов'язок утримувати одним членом сім'ї інших, які потребують цього (за згодою або за примусом у судовому порядку). Найбільш поширений випадок, коли після розлучення гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.

В Україні аліменти на дітей суд установлює такі:

Четверту частину заробітку на одну дитину,

Третю частину заробітку на двох дітей,

Половину заробітку – на трьох та більше дітей.

Та у будь-якому випадку розмір аліментів не може бути меншим за 30% прожиткового мінімуму на кожну дитину.

Заборгованість за аліменти може завдати боржнику серйозних неприємностей. Якщо розмір заборгованості перевищить 4 місяці, боржнику можуть заборонити:

Виїжджати за межі України.

Керувати транспортними засобами.

Користуватися зброєю, полювати.

Займати керівні посади на державній службі.

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