Скільки боржників аліментів не зможуть виїхати закордон: дані прикордонників

Прикордонники повідомили, що наразі у їхній базі є біля 120 тисяч осіб, яким обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Тому у Державній прикордонній службі радять громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи вони не мають обмежень у виїзді за межі України, повідомляють на сайті служби.

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Прикордонники зазначили, що напередодні відмовились пропускати через кордон 36-річного українця, який хотів летіти з аеропорту "Бориспіль" в Дубай. Під час перевірки його знайшли у базі даних щодо обмеження виїзду з території України.



У відповідь чоловік почав поводити себе агресивно і навіть напав на охоронців аеропорту. Наразі стосовно нього склали протокол про адміністративне правопорушення, справу скерували до суду.



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