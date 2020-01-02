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      Скільки боржників аліментів не зможуть виїхати закордон: дані прикордонників

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      Днями у Борисполі 36-річному чоловіку відмовили у виїзді через несплату аліментів / gettyimages

      Прикордонники повідомили, що наразі у їхній базі є біля 120 тисяч осіб, яким обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

      Тому у Державній прикордонній службі радять громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи вони не мають обмежень у виїзді за межі України, повідомляють на сайті служби.

      Читайте більше: В Україні нарахували 1,7 мільйона боржників

      Прикордонники зазначили, що напередодні відмовились пропускати через кордон 36-річного українця, який хотів летіти з аеропорту "Бориспіль" в Дубай. Під час перевірки його знайшли у базі даних щодо обмеження виїзду з території України.

      У відповідь чоловік почав поводити себе агресивно і навіть напав на охоронців аеропорту. Наразі стосовно нього склали протокол про адміністративне правопорушення, справу скерували до суду.

      У "Борисполі" прикордонники не пустили боржника аліментів: дивіться відео

       

      Закони, які змінять життя українців у 2020 році
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Борисполя Гроші
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