Сколько должников алиментов не смогут выехать за границу: данные пограничников

Пограничники сообщили, что сейчас в их базе есть около 120 тысяч человек, которым ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Поэтому в Государственной пограничной службе советуют гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины, сообщается на сайте службы.

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Пограничники отметили, что накануне отказались пропускать через границу 36-летнего украинца, который хотел лететь из аэропорта "Борисполь" в Дубай. Во время проверки нашли в базе данных по ограничению выезда с территории Украины.

В ответ мужчина начал вести себя агрессивно и даже напал на охранников аэропорта. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, дело направили в суд.