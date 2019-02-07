Наказание за незаконную субсидию: пенсионерке на Тернопольщине грозит суд

Пенсионерка из села Лазаревка на Тернопольщине внесла ложные данные в декларацию о доходах и таким образом незаконно получила более 20 тысяч гривен субсидии. Полиция начала расследовать этот инцидент как мошенничество.

Как сообщили в полиции, 67-летняя женщина скрыла информацию о приобретении недвижимости, стоимость которой превышает 50 тысяч гривен.

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Пенсионерка, видимо, рассчитывала, что никто не узнает о покупке квартиры, ведь жилье она приобрела в Ивано-Франковске,

– предположили правоохранители.

Поступок пенсионерки в полиции считают мошенничеством и сейчас проводит досудебное расследование. Если суд признает женщину виновной, ей может грозить штраф до 2 лет исправительных работ или ограничение свободы до трех лет.

Министерство финансов Украины еще осенью 2018 года направило в Кабмин законопроект о проверке тех, кто получает субсидии от государства. Закон должен помогать выявлять мошенников и использовать сэкономленные деньги на помощь тем, кому субсидии действительно нужны.