Покарання за незаконну субсидію: пенсіонерці з Тернопільщини загрожує суд

Пенсіонерка з села Лазарівка на Тернопільщині внесла неправдиві дані в декларацію про доходи і таким чином незаконно отримала понад 20 тисяч гривень субсидії. Поліція почала розслідувати цей інцидент як шахрайство.

Як повідомили в поліції, 67-річна жінка приховала інформацію про придбання нерухомості, вартість якої перевищує 50 тисяч гривень.

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Пенсіонерка, мабуть, розраховувала, що ніхто не довідається про купівлю квартири, адже житло вона придбала в Івано-Франківську,

– припустили правоохоронці.

Вчинок пенсіонерки у поліції вважають шахрайством і проводить зараз досудове розслідування. Якщо суд визнає жінку винною, їй можуть загрожувати штраф, до 2 років виправних робіт або обмеження волі на до трьох років.

Міністерство фінансів України ще восени 2018 року скерувало до Кабміну законопроект про перевірку тих, хто отримує субсидії від держави. Закон повинен допомагати виявляти шахраїв і використовувати заощаджені гроші на допомогу тим, кому субсидії справді потрібні.