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Накажут ли водителя BMW за смертельное ДТП на Фонтане в Одессе?

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Смертельное ДТП возле 6-й станции Фонтана в Одессе
Смертельное ДТП возле 6-й станции Фонтана в Одессе / Думская

8 сентября вблизи 6-й станции Фонтана в Одессе произошло резонансное ДТП, в котором двое человек погибли на месте, еще четверо получили серьезные травмы.

Авария вблизи 6-й станции Фонтана в Одессе произошла примерно в 21:30 в субботу, 8 сентября.

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Известно, что за рулем автомобиля BMW, который спровоцировал ДТП, находился местный житель Олег Семиренко.

Он на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке влетел в Skoda.

Пользователи соцсетей выяснили, что 27-летний водитель BMW, неоднократно принимал участие в так называемых уличных гонках, которые проходили в городе.

Над горе-водителем еще до прибытия полиции после аварии очевидцы едва не совершили самосуд.

По состоянию на 9 сентября, известно, что его задержали и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Нас интересует ваше мнение – накажут водителя BMW за смертельное ДТП на Фонтане в Одессе?

 

 

Теги: Новости Украины Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новости Одессы Расследования Опрос 24
Источник: 24 Канал
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