Введение накопительной пенсионной системы – известная финансовая пирамида МММ, только на государственном уровне.

Такое мнение высказал экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Украина 24".

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Он напоминает: в стране 11 миллионов 300 тысяч пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3 200 гривен. Автор законопроекта – глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, убежден специалист, манипулирует.

Пенсионная система Украины состоит из: солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования ( первый уровень), накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования ( второй уровень) и добровольного, негосударственного пенсионного обеспечения ( третий уровень).

Аргументация авторов законопроекта – аргументация Лени Голубкова, который считал, что вложив в МММ, получит огромную прибыль. Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривен заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула,

– считает Андрей Рева.

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По его словам, в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат. Против введения этой системы, отмечает Рева, выступил министр экономики, Министерство финансов и работодатели. Есть заявление Международной организации труда.

По сути, лоббируются только интересы одного субъекта всего этого процесса – а именно страховых компаний. Кстати, откуда вышла госпожа Третьякова. Поэтому я считаю, что здесь вообще есть конфликт интересов. Надо с этим разобраться,

– отметил Андрей Рева.