Введення накопичувальної пенсійної системи – відома фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні.

Таку думку висловив ексміністр соціальної політики Андрій Рева в етері "Україна 24".

Читайте також Пенсії, можливо, зменшаться через другий рівень пенсійної системи

Він нагадує: в країні 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, середня пенсія яких складає 3200 гривень. Автор законопроєкту – голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, переконаний фахівець, маніпулює.

Пенсійна система України складається з: солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (перший рівень), накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (другий рівень) і добровільного, недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень).

Аргументація авторів законопроєкту – аргументація Льоні Голубкова, який вважав, що вклавши в МММ, отримає величезний прибуток. Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частину пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень заберуть в інтересах страхових компаній. В надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутки через 20 років. Результат буде такий самий, як в країнах Східної Європи, де ця система рухнула,

– вважає Андрій Рева.

Увага Впровадження другого рівня пенсійної системи сприятиме переходу бізнесу "в тінь"

За його словами, у результаті запровадження цієї накопичувальної системи, яка передбачає обов’язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають. Проти введення цієї системи, наголошує Рева, виступив міністр економіки, Міністерство фінансів і роботодавці. Є заява Міжнародної організації праці.

По суті, лобіюються тільки інтереси одного суб’єкту всього цього процесу – а саме страхових компаній. До речі, звідки вийшла пані Третьякова. Тому я вважаю, що тут взагалі є конфлікт інтересів. Треба з цим розібратися,

– зауважив Андрій Рева.