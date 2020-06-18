Накопичувальна пенсійна система, яку пропонують Україні, рухнула в Східній Європі, – Рева
Введення накопичувальної пенсійної системи – відома фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні.
Таку думку висловив ексміністр соціальної політики Андрій Рева в етері "Україна 24".
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Він нагадує: в країні 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, середня пенсія яких складає 3200 гривень. Автор законопроєкту – голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, переконаний фахівець, маніпулює.
Аргументація авторів законопроєкту – аргументація Льоні Голубкова, який вважав, що вклавши в МММ, отримає величезний прибуток. Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частину пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень заберуть в інтересах страхових компаній. В надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутки через 20 років. Результат буде такий самий, як в країнах Східної Європи, де ця система рухнула,
– вважає Андрій Рева.
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За його словами, у результаті запровадження цієї накопичувальної системи, яка передбачає обов’язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають. Проти введення цієї системи, наголошує Рева, виступив міністр економіки, Міністерство фінансів і роботодавці. Є заява Міжнародної організації праці.
По суті, лобіюються тільки інтереси одного суб’єкту всього цього процесу – а саме страхових компаній. До речі, звідки вийшла пані Третьякова. Тому я вважаю, що тут взагалі є конфлікт інтересів. Треба з цим розібратися,
– зауважив Андрій Рева.