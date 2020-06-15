В країнах, які запровадили другий рівень пенсійної системи відсоток, що становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, – незбільшувався, а навіть навпаки зменшувався.

Про це заявив у розслідуванні 24 каналу національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук.



Дехто з експертів переконує, що після запровадження другого рівня пенсійної системи, розмір пенсійних виплат зросте. Щоправда, в країнах, які вже запровадили другий рівень, коефіцієнт заміщення (відсоток, що становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, який за Конвенцією МОП №102 має складати не менше 40%), не збільшувався. Йдеться про 30 країн світу.

Цікаво Україні не варто впроваджувати другий рівень пенсійної системи – Міжнародна організації праці

До прикладу, Сергій Савчук наводить Угорщину. В цій країні цей коефіцієнт упав на 12,5% для людей зі страховим стажем 20 років, а у тих, чий страховий стаж складав 30 років, він знизився ще більше – на 18%.



Наприклад, у Польщі коефіцієнт складав 67%, а після приватизації він зменшився до менше ніж 40%.

Подібна ситуація спостерігалась у всіх країнах, які запроваджували приватизацію пенсій. Тобто ми не маємо доказів того, що введення другого рівня може покращити ситуацію з розміром пенсій,

– резюмує Сергій Савчук.

В Україні дещо було зроблено щодо підвищення розмірів поточних пенсій, їх індексації. Безумовно, це позитивно вплинуло на виплати сьогоднішніх пенсіонерів.

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Проте починаючи з 2016 року надходження до Пенсійного фонду суттєво скоротилися через зменшення розміру єдиного соціального внеску. Як наслідок, понад 40% загальних видатків Пенсійного фонду покриваються за рахунок державного бюджету.

Без збалансування солідарної пенсійної системи навряд чи можна говорити про введення пенсійного забезпечення другого рівня.