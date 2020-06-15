Уже в 2021 году в Украине планируют запустить 2 накопительные пенсионные системы: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, которые имеют право на льготную пенсию.

Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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Она пояснила, что с 2021 года в Украине появятся две отдельные накопительные пенсионные системы.

Обязательная накопительная пенсионная система с 2021 года. Накопительная система для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию.

Лазебная добавила, что ранее коэффициент замещения – соотношение размера пенсии к размеру заработной платы, которую работник получал до выхода на пенсию – составлял 57 – 60%. И это был хороший результат. Сейчас же он составляет 27 – 28% при норме более 40%.

Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов,

– отметила министр.

Лазебная сказала, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система – это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.

Накопление по наследству

Министр социальной политики подчеркнула, что в случае использования накопительной пенсионной системы накопления смогут передаваться по наследству. Также не исключают создание государственного накопительного фонда в рамках законодательства.

Средства накопительной системы являются собственностью человека. Деньги будут храниться на их персональных счетах и передаваться по наследству родственникам,

– объяснила Лазебная.

О преимуществах и недостатках накопительные пенсии в Украине – читайте по ссылке.