Вже у 2021 році в Україні планують запустити 2 накопичувальні пенсійні системи: для всіх потенційних пенсіонерів і громадян, які мають право на пільгову пенсію.

Передбачається, що накопичувальним рівнем можуть скористатися всі потенційні пенсіонери. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Вона пояснила, що з 2021 року в Україні з'являться дві окремі накопичувальні пенсійні системи.

Обов'язкова накопичувальна пенсійна система з 2021 року. Накопичувальна система для людей у ​​віці до 35 років, які працюють на роботах, що дають право на пільгову пенсію.

Лазебна додала, що раніше коефіцієнт заміщення – співвідношення розміру пенсії до розміру заробітної плати, яку працівник отримував до виходу на пенсію – становив 57 – 60%. І це був хороший результат. Наразі ж він становить 27 – 28% при нормі у понад 40%.

Якщо через 20 років у нас буде мало людей працездатного віку, хто буде утримувати пенсіонерів? Тому і потрібна накопичувальна система, як єдина альтернатива. Сьогодні йдуть дискусії навколо моделі управління і захисту активів,

– зазначила міністерка.

Лазебна сказала, що пільговики зможуть брати участь у двох програмах, але накопичувальна професійна система – це ще й можливість накопичити кошти на фінансування дострокової пенсії.

Накопичення у спадок

Міністерка соціальної політики підкреслила, що у випадку використання накопичувальної пенсійної системи накопичення зможуть передаватися у спадок. Також не виключають створення державного накопичувального фонду у межах законодавства.

Кошти накопичувальної системи є власністю людини. Гроші будуть зберігатися на їх персональних рахунках і передаватися у спадок родичам,

– пояснила Лазебна.

Про переваги та недоліки накопичувальні пенсії в Україні – читайте за посиланням.