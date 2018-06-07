09:29
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 7°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Накопительная пенсионная система: что нужно, чтобы деньги не разворовали, – объяснение эксперта

114 Читати новину українською
С чего начать накопление пенсий
С чего начать накопление пенсий / ua-reporter.com

Предпосылками запуска накопительной пенсионной системы являются введения новой системы регулирования финансовых рынков и решение вопроса нагрузки на заработную плату.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал заместитель руководителя Стратегической группы советников премьер-министра (SAGSUR) Павел Кухта.

По информации эксперта, в Раде сейчас есть законопроекты, которые изменяют правила регулирования, переструктурируют регуляторов на финансовом и на рынке ценных бумаг, дают им полномочия наводить там порядок.

И это должны быть не просто приняты законы, но и запущена и имплементирована новая система регулирования до того, как заработает система накопительных пенсий. Потому что речь идет о том, чтобы мы были уверены, что там не будет возможности злоупотреблять этими средствами. Иначе все это теряет смысл,
– уточнил Кухта.

Второй вопрос – это ресурс, с которого будут идти накопления. Это дополнительные взносы, и это повышение нагрузки на заработную плату.

Здесь вопрос – как это воспримут работники, бизнес, не будем ли мы усиливать тенизацию за счет этого. И это вопрос для обсуждения с бизнесом, с организациями, представляющими интересы рабочих и т.д., чтобы мы понимали, что это не приведет к тому, что на легальных работников увеличится нагрузка, а нелегальные пойдут снова "в тень",
– отметил эксперт.

В парламентском законе о пенсионной реформе прописан срок – до 2019 года. Но парламент еще не принял регуляторные законы, о которых упомянул Кухта, а от их принятия требуется минимум полгода, чтобы регулятор успел заработать. Поэтому запуск накопительной пенсионной системы именно с начала 2019 года – под вопросом.

Кухта отметил: "Инициатива здесь – в парламенте. Пока не приняты и не реализованы необходимые законы – нельзя запускать систему. Потому что получится катастрофа, деньги просто разворуют".

Подробнее о введении накопительной пенсионной системы в Украине читайте в публикации Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законопроект Пенсионная реформа
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 1843
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
сегодня, 08:02 Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
459
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 июня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 315
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
6 июня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
364
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
6 июня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 340
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук