Накопительная пенсионная система: что нужно, чтобы деньги не разворовали, – объяснение эксперта

Предпосылками запуска накопительной пенсионной системы являются введения новой системы регулирования финансовых рынков и решение вопроса нагрузки на заработную плату.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал заместитель руководителя Стратегической группы советников премьер-министра (SAGSUR) Павел Кухта.

По информации эксперта, в Раде сейчас есть законопроекты, которые изменяют правила регулирования, переструктурируют регуляторов на финансовом и на рынке ценных бумаг, дают им полномочия наводить там порядок.

И это должны быть не просто приняты законы, но и запущена и имплементирована новая система регулирования до того, как заработает система накопительных пенсий. Потому что речь идет о том, чтобы мы были уверены, что там не будет возможности злоупотреблять этими средствами. Иначе все это теряет смысл,

– уточнил Кухта.

Второй вопрос – это ресурс, с которого будут идти накопления. Это дополнительные взносы, и это повышение нагрузки на заработную плату.

Здесь вопрос – как это воспримут работники, бизнес, не будем ли мы усиливать тенизацию за счет этого. И это вопрос для обсуждения с бизнесом, с организациями, представляющими интересы рабочих и т.д., чтобы мы понимали, что это не приведет к тому, что на легальных работников увеличится нагрузка, а нелегальные пойдут снова "в тень",

– отметил эксперт.

В парламентском законе о пенсионной реформе прописан срок – до 2019 года. Но парламент еще не принял регуляторные законы, о которых упомянул Кухта, а от их принятия требуется минимум полгода, чтобы регулятор успел заработать. Поэтому запуск накопительной пенсионной системы именно с начала 2019 года – под вопросом.

Кухта отметил: "Инициатива здесь – в парламенте. Пока не приняты и не реализованы необходимые законы – нельзя запускать систему. Потому что получится катастрофа, деньги просто разворуют".

Подробнее о введении накопительной пенсионной системы в Украине читайте в публикации Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать