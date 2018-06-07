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Накопичувальна пенсійна система: що потрібно, щоб гроші не розкрали, – пояснення експерта

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З чого почати накопичення пенсій
З чого почати накопичення пенсій / ua-reporter.com

Передумовами запуску накопичувальної пенсійної системи є запровадження нової системи регулювання фінансових ринків та вирішення питання навантаження на заробітну плату.

Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник керівника Стратегічної групи радників Прем‘єр-міністра (SAGSUR) Павло Кухта.

За інформацією експерта, у Раді нині є законопроекти, які змінюють правила регулювання, переструктурують регуляторів на фінансовому та на ринку цінних паперів, дають їм повноваження наводити там лад.

І це мають бути не просто прийняті закони, а й запущена та імплементована нова система регулювання до того, як запрацює система накопичувальних пенсій. Бо мова йде про те, щоб ми були впевнені, що там не буде можливості зловживати цими коштами. Інакше все це втрачає сенс,
– уточнив Кухта.

Друге питання – це ресурс, з якого йтимуть накопичення. Це додаткові внески, і це підвищення навантаження на заробітну платню.

Тут питання – як це сприймуть працівники, бізнес, чи не будемо ми посилювати тінізацію за рахунок цього. І це питання для обговорення з бізнесом, з організаціями, які представляють інтереси робітників тощо, щоб ми розуміли що це не призведе до того, що на легальних працівників збільшиться навантаження, а нелегальні підуть знову "в тінь",
– відзначив експерт.

У парламентському законі про пенсійну реформу прописаний термін – до 2019 року. Але парламент ще не прийняв регуляторні закони, про які згадав Кухта, а від їх прийняття потрібно щонайменше півроку, щоб регулятор устиг запрацювати. Тому запуск накопичувальної пенсійної системи саме з початку 2019 року – під питанням.

Кухта наголосив: "Ініціатива тут – у парламенту. Доки не прийняті і не імплементовані необхідні закони – не можна запускати систему. Бо вийде катастрофа, гроші просто розкрадуть".

Детальніше про запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні читайте в публікації: Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Пенсійна реформа Законопроект
Джерело: 24 канал
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