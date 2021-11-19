Сильный ветер больше всего почувствуют жители западных областей. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Это первый уровень опасности – желтый.

Кстати Первый снег: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео

Где будет ветрено

в Ровенской,

Волынской,

Львовской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Черновицкой областях.



Ветер в Украине / Карта Укргидрометцентра

В Украине дождливо

В пятницу все области Украины накроют дожди. Сильные осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах. В частности, и в Киеве. Более того, в некоторых областях уже выпал первый мокрый снег. Первым осадкам радовались в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Температура воздуха составит около + 4...+8 градусов. Правда, на Востоке будет холоднее – +2...+ 4. Самая теплая погода выдастся на Юге. В Одесской области столбики термометров будут показывать + 8...+10.



Прогноз погоды на 19 ноября / Фото Укргидрометцентра