Сильный ветер больше всего почувствуют жители западных областей. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Это первый уровень опасности – желтый.
Кстати Первый снег: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео
Где будет ветрено
- в Ровенской,
- Волынской,
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Черновицкой областях.
Ветер в Украине / Карта Укргидрометцентра
В Украине дождливо
В пятницу все области Украины накроют дожди. Сильные осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах. В частности, и в Киеве. Более того, в некоторых областях уже выпал первый мокрый снег. Первым осадкам радовались в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Температура воздуха составит около + 4...+8 градусов. Правда, на Востоке будет холоднее – +2...+ 4. Самая теплая погода выдастся на Юге. В Одесской области столбики термометров будут показывать + 8...+10.
Прогноз погоды на 19 ноября / Фото Укргидрометцентра