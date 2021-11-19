Сильний вітер найбільше відчують жителі західних областей. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий.

До речі Перший сніг: у кількох регіонах України засніжило – яскраві фото й відео

Де буде вітряно

у Рівненській,

Волинській,

Львівській,

Хмельницькій,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Чернівецькій областях.



Вітер в Україні / Карта Укргідрометцентру

В Україні дощитиме

У п'ятницю всі області України накриють дощі. Сильні опади прогнозують у західних, північних та центральних регіонах. Зокрема, і в Києві. Ба більше, у деяких областях вже випав перший мокрий сніг. Першим опадам тішились у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Температура повітря становитиме близько +4...+8 градусів. Щоправда, на Сході буде холодніше – +2...+4. Найтепліша погода видасться на Півдні. В Одеській області стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10.



Прогноз погоди на 19 листопада / Фото Укргідрометцентру