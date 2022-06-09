Соответствующую информацию сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Украины. Враги уничтожили артиллерийские подразделения львовских десантников.

Важно Украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке, – Арестович

Львовские десантники уничтожили врага и его технику

В 80-й бригаде рассказали, что на Востоке российские оккупанты попытались танками зайти во фланг наших подразделений и развить наступление. Однако, конечно, им это не удалось.

В частности, потому, что, вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождению артиллеристам. Последние оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. Наши военнослужащие:

сожгли бронетранспортер (МТЛБ) врага;

два танка сильно повредили, то есть фактически уничтожили;

остальные танковые экипажи запаниковали и отступили, отказавшись развивать наступление.

Следует вспомнить, что в тот же день артиллеристы-десантники точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.

Львовские десантники из 80 бригады уничтожили много врага: смотрите видео

Кратко о последних потерях врага: основное

С начала полномасштабного нападения России на Украину и до 8 июня Вооруженные Силы Украины уничтожили 31 500 российских захватчиков. Также у врага больше нет 1 393 танков, 3 429 бронированных машин, 96 средств ПВО, 212 самолетов, 178 вертолетов.

8 июня Алексей Арестович рассказал, что украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке. Вооруженные Силы Украины уничтожили много врагов во время городских столкновений.

8 июня также стало известно, что на "концерт Кобзона" отправился российский полковник Руслан Ширин. Он был начальником штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота. Российские пропагандисты заявили, что якобы погиб во время исполнения воинского долга в бою в Украине. Однако где именно – пропагандисты не рассказали.

В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Наши бойцы уничтожили 10 единиц боевой бронированной техники, а также ориентировочно два десятка российских оккупантов.

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