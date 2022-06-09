Соответствующую информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В частности, речь идет о достижениях нашей армии за 8 июня – 105 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россияне готовят наступление на Славянск и контролируют большую часть Северодонецка: 105 день войны

Оккупанты понесли потери от Воздушных сил ВСУ

В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам,

– сообщило командование.

Объяснило также, что уничтожило по меньшей мере:

10 единиц боевой бронированной техники;

ориентировочно два десятка русских оккупантов.

Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10". Еще семь беспилотников этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Заметьте Герои – среди нас: 15-летний парень помог ВСУ уничтожить колонну кафиров под Киевом

Оккупанты понесли потери 7 июня

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины под прикрытием истребителей в течение 7 июня уничтожила:

восемь единиц техники;

поразила составы горюче-смазочных материалов;

склады боеприпасов врага;

а также живую силу врага.

Следует также вспомнить, что штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по:

колоннах техники,

позициях,

живой силе,

а также логистические центры русских оккупантов.

Важно ВСУ ликвидировали 31,5 тысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 8 июня

Последние достижения Воздушных сил Украины: основное

6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. Наши пилоты уничтожили боевые бронированные машины и 20 человек живой силы врага.

5 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет , а также вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

Кроме того, 3 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили более 20 единиц вражеской бронированной техники кафиров . В этот же день подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59.

Смотрите также – Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях врага на 8 июня: видео