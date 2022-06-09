Відповідну інформацію повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зокрема мовиться про здобутки нашого війська за 8 червня – 105 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти зазнали втрат від Повітряних сил ЗСУ

Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах,

– повідомило командування.

Пояснило також, що знищило щонайменше:

10 одиниць бойової броньованої техніки;

орієнтовно два десятки російський окупантів.

Окрім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил вразили 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім безпілотників цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

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Окупанти зазнали втрат 7 червня

Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України під прикриттям винищувачів протягом 7 червня знищила:

вісім одиниць техніки;

уразила склади пально-мастильних матеріалів;

склади боєприпасів ворога;

а також живу силу ворога.

Варто також пригадати, що штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по:

колонах техніки,

позиціях,

живій силі,

а також логістичних центрах російських окупантів.

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Останні досягнення Повітряних сил України: основне

6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках. Наші пілоти знищили бойові броньовані машини та до 20 осіб живої сили ворога.

3 червня Повітряні сили Збройних Сил України знищили понад 20 одиниць ворожої броньованої техніки окупантів. У цей же день підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Окрім того, Олексій Арестович розповів, що українські бійці завдали важких втрат окупантам у Сєвєродонецьку. Відомо, що ворог переважно атакує авіацією та артилерією, проте уникає прямих зіткнень, тому що ворогу досить важко даються спроби повного захоплення міста.

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