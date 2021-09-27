Источником дохода, как ни странно, заинтересовалась налоговая. Сейчас на эти средства наложили арест.

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Как пояснили в Государственной налоговой службе, расходы украинца в несколько раз превышали его официальные доходы.

Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем,

– заявили в ГНСУ.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Как пояснили в ГНСУ, мониторингу в Украине подлежат 2 вида финансовых операций: пороговые и подозрительные.

Финансовые операции являются предельными, если:

сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен;

равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривны до 400 тысяч гривен на момент проведения.

Обратите внимание! В Украине с 1 сентября началась кампания по добровольному декларированию. Подать декларацию можно через электронный кабинет Государственной налоговой службы.

В добровольном декларировании могут участвовать

Физические лица-резиденты Украины, в том числе и самозанятые, а также те, кто в настоящее время не являются резидентами и плательщиками налогов в Украине, но которые были ими на момент получения объекта декларирования.

Запрещено подавать декларацию

несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью;

подсанкционным людям;

тем, кто за любой год, начиная с 2005, подавал декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.

Добавим, что декларирование продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.



Что может быть объектами декларирования / Инфографика ГНСУ