Джерелом доходу, як не дивно, зацікавилася податкова. Наразі на ці кошти наклали арешт.
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Як пояснили у Державній податковій службі, витрати українця у кілька разів перевищували його офіційні доходи.
Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,
– заявили у ДПСУ.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Як пояснили у ДПСУ, моніторингу в Україні підлягають 2 види фінансових операцій: порогові та підозрілі.
Фінансові операції є граничними, якщо:
- сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень;
- дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тисяч гривень на момент проведення.
У добровільному декларуванні можуть брати участь
Фізичні особи-резиденти України, зокрема, й самозайняті, а також ті, хто наразі не є резидентами й платниками податків в Україні, але які були ними на момент отримання об'єкту декларування.
Заборонено подавати декларацію
- неповнолітнім, недієздатним, а також особам з обмеженою дієздатністю;
- підсанкційним людям;
- тим, хто за будь-який рік, починаючи з 2005, подавав декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.
Додамо, що декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.