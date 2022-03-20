Наличные, генераторы, топливо и емкости для воды: Чернигов просит о помощи

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко 20 марта опубликовал обращение. В видео глава города попросил о помощи волонтеров, владельцев АЗС и банки.

По словам Атрошенко, Чернигов сейчас держится только благодаря генераторам. Есть острая потребность в топливе и проблемы с расчетом банковскими картами.

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Как помочь Чернигову

Мэр Чернигова попросил волонтеров присылать в город генераторы любой мощности – 7, 10, 25, 50 киловатт и более, уже промышленной мощности. Кроме того, городу нужны емкости, желательно передвигающиеся или на лафетах, чтобы можно было сливать воду и доставлять ее по разным районам.

Владельцы сетей ОККО и WOG, доставьте в Чернигов топливно-смазочные материалы для генераторов, ведь их нужно ежедневно заправлять,

– призвал также городской глава Чернигова.

Чиновник добавил, что при отсутствии электроэнергии в городе также есть проблема с расчетами банковскими картами. Поэтому Артошенко также призвал банковские учреждения Киева, в частности Ощадбанк и "ПриватБанк", чтобы они довезли в город наличные даже в сопровождении военных, чтобы люди могли получить и использовать зарплаты.

Видеообращение городского главы Чернигова от 20 марта: смотрите видео