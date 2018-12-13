Наливайченко рассказал, как парламентский кризис в Британии влияет на Украину

Противникам Терезы Мэй в партии консерваторов в палате общин не удалось добиться вынесения ей вотума недоверия.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал лидер движения "Солидарность" Валентин Наливайченко.

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По его словам, в Британии все спокойно. Судьба Brexit будет окончательно решаться в парламенте и правительстве в январе 2019 года.

Наливайченко объяснил, что его работа в Лондоне сконцентрирована на том, чтобы убеждать и правительство, и членов парламента, что поддержка Украине в противодействии российской агрессии должно быть и в дальнейшем серьезной и субстантивной.

Я настаиваю, чтобы Британия присоединилась к "Азовскому пакету санкций" и поддержала мою позицию относительно необходимости санкций против РФ,

– убежден политик.

Он подчеркнул, что важным является также и то, что в парламенте обсуждали возможность применения секторальных санкций к России.

Валентин Наливайченко

В ближайшее время британские парламентарии должны рассмотреть вопрос об ограничении, приобретении и продаже российского суверенного долга частными инвесторами и банками Британии. "Это серьезный финансовый рычаг", – отметил он.

Напомним, ранее Валентин Наливайченко сообщал, что Великобритания остается надежным и последовательным партнером Украины в вопросах противодействия агрессору, осуществления важных реформ и преодоления коррупции.