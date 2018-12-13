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      Наливайченко розповів, як парламентська криза в Британії впливає на Україну

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      Противникам Терези Мей в партії консерваторів у палаті громад не вдалося добитися винесення їй вотуму недовіри.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів лідер руху "Солідарність" Валентин Наливайченко.

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      За його словами, у Британії все спокійно. Доля Brexit буде остаточно вирішуватися в парламенті та уряді в січні 2019 року.

      Наливайченко пояснив, що його робота у Лондоні сконцентрована на тому, щоб переконувати й уряд, й членів парламенту, що підтримка Україні у протидії російській агресії має бути й надалі серйозною та субстантивною.

      Я наполягаю, щоб Британія приєдналася до "Азовського пакету санкцій" й підтримала моя позицію щодо необхідності санкцій проти РФ,
      – переконаний політик.

      Він наголосив, що важливим є також і те, що у парламенті обговорювали можливість застосування секторальних санкцій до Росії. 

      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко

      Найближчим часом британські парламентарі мають розглянути питання щодо обмеження, придбання та продажу російського суверенного боргу приватними інвесторами й банками Британії. "Це серйозний фінансовий важіль", – зазначив він.

      Нагадаємо, раніше Валентин Наливайченко повідомляв, що Велика Британія залишається надійним і послідовним партнером України у питаннях протидії агресору, здійснення важливих реформ та подолання корупції.

      Теги: Великобританія Санкції Тереза Мей Brexit Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 канал
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