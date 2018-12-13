Наливайченко розповів, як парламентська криза в Британії впливає на Україну

Противникам Терези Мей в партії консерваторів у палаті громад не вдалося добитися винесення їй вотуму недовіри.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів лідер руху "Солідарність" Валентин Наливайченко.

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За його словами, у Британії все спокійно. Доля Brexit буде остаточно вирішуватися в парламенті та уряді в січні 2019 року.

Наливайченко пояснив, що його робота у Лондоні сконцентрована на тому, щоб переконувати й уряд, й членів парламенту, що підтримка Україні у протидії російській агресії має бути й надалі серйозною та субстантивною.

Я наполягаю, щоб Британія приєдналася до "Азовського пакету санкцій" й підтримала моя позицію щодо необхідності санкцій проти РФ,

– переконаний політик.

Він наголосив, що важливим є також і те, що у парламенті обговорювали можливість застосування секторальних санкцій до Росії.



Валентин Наливайченко

Найближчим часом британські парламентарі мають розглянути питання щодо обмеження, придбання та продажу російського суверенного боргу приватними інвесторами й банками Британії. "Це серйозний фінансовий важіль", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Валентин Наливайченко повідомляв, що Велика Британія залишається надійним і послідовним партнером України у питаннях протидії агресору, здійснення важливих реформ та подолання корупції.