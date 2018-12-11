Дональд Туск скликає екстрений саміт через Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачергову зустріч лідерів ЄС для обговорення Brexit.

Про це він написав у Twitter.

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Так рішення він прийняв після того, як уряд Великої Британії відклав внесення угоди для голосування у парламенті.

Ми не будемо переглядати угоду, в тому числі і захисну угоду (щодо кордону Ірландії, – "24".), але ми готові обговорити, як полегшити ратифікацію у Великій Британії. Час спливає, тому ми також обговоримо нашу готовність до сценарію без угоди,

– написав Туск.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.