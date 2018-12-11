10:40
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Дональд Туск скликає екстрений саміт через Brexit

      465 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / gettyimages

      Президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачергову зустріч лідерів ЄС для обговорення Brexit.

      Про це він написав у Twitter.

      Читайте також: У Лондоні влаштували масштабний мітинг за Brexit: яскраві фото

      Так рішення він прийняв після того, як уряд Великої Британії відклав внесення угоди для голосування у парламенті.

      Ми не будемо переглядати угоду, в тому числі і захисну угоду (щодо кордону Ірландії, – "24".), але ми готові обговорити, як полегшити ратифікацію у Великій Британії. Час спливає, тому ми також обговоримо нашу готовність до сценарію без угоди,
      – написав Туск.

       

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Великобританія Новини політики Дональд Туск Brexit
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 134
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 1479
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 4068
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 грудня , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 1454
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      10 грудня , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 1199
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа
       12 січня 2017 , 14:10
      "Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
       27 листопада , 19:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук