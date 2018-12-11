Дональд Туск скликає екстрений саміт через Brexit
Президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачергову зустріч лідерів ЄС для обговорення Brexit.
Про це він написав у Twitter.
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Так рішення він прийняв після того, як уряд Великої Британії відклав внесення угоди для голосування у парламенті.
Ми не будемо переглядати угоду, в тому числі і захисну угоду (щодо кордону Ірландії, – "24".), але ми готові обговорити, як полегшити ратифікацію у Великій Британії. Час спливає, тому ми також обговоримо нашу готовність до сценарію без угоди,
– написав Туск.
Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.
25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.
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