Дональд Туск созывает экстренный саммит из-за Brexit
Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередную встречу лидеров ЕС для обсуждения Brexit.
Об этом он написал в Twitter.
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Такое решение он принял после того, как правительство Великобритании отложило внесение соглашения для голосования в парламенте.
Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и защитное соглашение (относительно границы Ирландии, – "24"), но мы готовы обсудить, как облегчить ратификацию в Великобритании. Время истекает, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения,
– написал Туск.
Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.
25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.