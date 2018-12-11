Дональд Туск созывает экстренный саммит из-за Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередную встречу лидеров ЕС для обсуждения Brexit.

Об этом он написал в Twitter.

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Такое решение он принял после того, как правительство Великобритании отложило внесение соглашения для голосования в парламенте.

Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и защитное соглашение (относительно границы Ирландии, – "24"), но мы готовы обсудить, как облегчить ратификацию в Великобритании. Время истекает, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения,

– написал Туск.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.