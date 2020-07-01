Президент Владимир Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал. Предыдущую версию соответствующего законопроекта представили на заседании Национального совета реформ накануне. Поэтому он заменит налог на прибыль, который действует сейчас в Украине. Это поможет привлечь инвестиции, которые необходимы стране, а также детенизирует экономику и уменьшит количество налоговых проверок.

Глава Ассоциации производителей Украины и член Наблюдательного совета бизнеса Александр Громыко в эфире 24 канала рассказал, что налог на выведенныйный капитал заденет любого бизнесмена, который вынужден будет его заплатить. Однако говорится об отсрочке. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, а налог на выведенный капитал можно заплатить через год – два.

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Также эксперт отметил, что в бизнес-среде положительно оценивают идею заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. В частности, он надеется, что Верховная Рада быстро внесет и рассмотрит этот законопроект.

"Кроме слов восхищения, ничего другого не слышал. Это пока маленькая предварительная победа", – добавил он.

По его словам, главная цель налога на выведенный капитал – привлечение инвестиций. Потому что сегодня Украине необходимы инвестиции, и прежде всего в долговременные проекты. Например, производственные.

Александр Громыко отметил, что несложно посчитать, насколько для производителей выгодно расширять и создавать новые рабочие места. При этом заработанные деньги вкладывать дальше в расширение производства и не платить налог на прибыль.

Внедрение налога на выведенный капитал обсуждали еще при правительстве Петра Порошенко

Член Наблюдательного совета бизнесаотметил, что общался относительно этой идеи с предыдущим правительством, президентом и главой налогового комитета.

Мы показывали все расчеты о том, как повлиял налог на выведенный капитал в таких странах, как Эстония, Латвия, Грузия. Сейчас уже Польша начала об этом разговор,

– вспомнил он.

Эксперт пояснил, что законопроект, который презентовали еще во времена президентства Петра Порошенко, схожий с тем, что предлагают сегодня. Однако есть небольшие корректировки, связанные с администрированием налога на выведенный капитал. Ведь именно в этом часто оппоненты этой идеи видят проблему.

Справка. Одним из главных пунктов по налогу на выведенный капитал является то, что это существенно дететизирует (выведет основную часть экономики из тени – 24 канал), уменьшит количество налоговых проверок. Соответственно, не будет налога на прибыль.

Александр Громыко отметил, что противники законопроекта часто говорили, что налог на выведенный капитал также будет расшифровываться как выведенные деньги через родственные структуры, трансфертное ценообразование, через ФЛП. И именно поэтому возникали вопросы.

"Главный смысл заключается в том, что вместо налога на прибыль предлагается ввести налог на выведенный капитал", – подчеркнул он.

Риски относительно потери бюджета

Однако это может привести к риску потери бюджета в первые 2 года. по его словам, просчеты экспертов достаточно сильно отличаются. Минфин в свое время утверждал, что могут быть потери до 50 – 60 миллиардов гривен. Другие эксперты оценивали в 30 – 40. Но это касалось 2018 – 2019 годов.

По мнению эксперта, сегодня этот вопрос не был очень актуальным в связи с пандемией.

Ведь предприятия несут значительные потери. Поэтому говорить о потерях бюджета даже в 30 миллиардов гривен уже не приходится,

– прокомментировал Александр Громыко.

Что предусматривает налог на выведенныйный капитал: комментарий члена Наблюдательного совета бизнеса