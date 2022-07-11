На самом деле, там несколько историй наложились друг на друга. Об этом 24 каналу рассказал политолог-международник и проректор УКУ Дмитрий Шеренговский.

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По его словам, в ноябре пройдут выборы и республиканцы пытаются активно отвоевать свои позиции для того, чтобы взять сенат и нижнюю палату. Поэтому с одной стороны это началась такая предвыборная риторика.

Виктория не является такой откровенной "трамплисткой". Ее только 2 года назад избрали в палату представителей штата Индианы. Однако она с достаточно "протрамповской" риторикой. По крайней мере те тезисы, которые он выносил, на них она и выиграла. Поэтому она будет продолжать ту линию,

– объяснил Дмитрий Шеренговский.

"В то же время группа республиканцев, приближенных к Трампу раскручивают тему, которая связана не только с сомнениями по Украине", – отметил эксперт.

По его словам, они упрекают, что якобы демократы и сам Байден через Украину отмывают средства. Однако доказательств нет, конечно, но подобная риторика звучит.

Виктория Спартц и Украина

"Если отбросить это внутриполитическое поле, ее трудно обвинить в каком-либо противодействии Украине. Ведь она была одной из очень активных лоббисток как раз за подписание ленд-лиза и других пакетов помощи. Также активно комментировала и включалась в программу поддержки Украины", – вспомнил Шеренговский.

Он добавил, что с одной стороны это письмо – ее собственная инициатива, которая лежит в поле нарастающих в США политических дебатов. С другой стороны те вопросы, которые она задала, это действительно то, что волнует и нас. К примеру, не назначение руководителя САП. Однако в этой ситуации важна наша реакция.

Смотрите видео: какая реакция власти на письмо Виктории Спартц

На упрек Виктории Спартц уже отреагировали в украинском МИДе. Спикер министерства Олег Николенко поначалу выразил свою благодарность США за поддержку в противостоянии российской агрессии. В то же время, его удивило заявление конгрессвумен.

Спикер убежден, что ее заявления контрастируют на фоне помощи и поддержки, которую наша страна получает от США. Мол, ее действия – нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, распространяемые россией.