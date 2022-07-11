Насправді там кілька історій наклалися одна на одну. Про це 24 каналу розповів політолог-міжнародник та проректор УКУ Дмитро Шеренговський.

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За його словами, в листопаді відбудуться вибори й республіканці намагаються активно відвоювати свої позиції для того, щоб взяти сенат та нижню палату. Тому з одного боку це така розпочалася така передвиборча риторика.

Вікторія не є такою відвертою "трамплісткою". Її тільки 2 роки тому обрали в палату представників від штату Індіани. Проте вона з достатньо "протрампівською" риторикою. Принаймні ті тези, які він виносив, на них власне вона й виграла. Тому вона буде продовжувати ту лінію,

– пояснив Дмитро Шеренговський.

"Водночас група республіканців, які наближні до Трампа, вони розкручують тему, яка повʼязана не тільки із сумнівами щодо України", – зазначив експерт.

За його словами, вони закидають, що нібито демократи й сам Байден через Україну відмивають кошти. Проте доказів немає, звісно, але така риторика звучить.

Вікторія Спартц та Україна

"Якщо відкинути це внутрішньополітичне поле, її важко звинуватити в якійсь протидії Україні. Адже вона була однією з дуже активних лобісток якраз за підписання ленд-лізу й інших пакетів допомоги. Також активно коментувала й включалася в програму підтримки України", – пригадав Шеренговський.

Він додав, що з одного боку цей лист – її власна ініціатива, яка лежить в полі політичних дебатів, що наростають у США. З іншого боку ті питання, які вона задала, це ж насправді те, що хвилює і нас. Наприклад, не призначення керівника САП. Проте у цій ситуації важлива наша реакція.

Дивіться відео: яка реакція влади на лист Вікторії Спартц

На закид Вікторії Спартц уже відреагували в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко спочатку висловив свою вдячність США за підтримку в протистоянні російській агресії. Водночас його здивувала заява конгресвумен.

Речник переконаний, що її заяви контрастують на фоні допомоги та підтримки, яку наша країна отримує від США. Мовляв, її дії – неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія.