При соблюдении правил эксплуатации они будут обеспечивать владельца качественной и дешевой энергией не менее 25 лет. Однако прежде чем инвестировать в собственную СЭС, следует исследовать предложения украинского рынка и узнать, как выбрать дистрибьютора и оборудование, чтобы станция действительно служила долгие годы без неприятных сюрпризов.

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Из какого оборудования состоит станция?

Фотомодули – превращают солнечный свет в электроэнергию.

Инвертор – электрический прибор, превращающий постоянный ток из фотомодулей в переменный, пригодный для использования.

Крепеж – держат фотомодули на крыше или наземных конструкциях.

Кабели.

При желании клиент может установить аккумуляторы и систему мониторинга , которая позволяет дистанционно контролировать работу станции.

Высокотехнологичное оборудование, то есть фотомодули, инверторы, системы мониторинга и аккумуляторы, в большинстве своем представлены китайскими производителями.

Это оборудование не входит в список товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории Украины. Однако ассортимент такого оборудования на украинском рынке почти полностью соответствует ассортименту стран Европейского Союза. Можно ориентироваться на европейские сертификаты и не опасаться подделки, ведь проблема контрафактного оборудования для СЭС встречается очень редко.

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Выбор фотомодулей

Фотопанели бывают монокристаллические и поликристаллические. Монокристаллические изготавливаются из цельного кристалла кремния, а поликристаллические из переплавленных частей кристаллов.

Монокристаллические модули благодаря более однородной структуре материала имеют лучшие показатели по выработке энергии за год и лучше работают в условиях недостаточной инсоляции (мрачная погода).

Основным недостатком монокристалла по сравнению с поликристаллом до недавнего времени была их большая стоимость, однако благодаря развитию технологии стоимость производства монокристаллических панелей сравнялась с поликристаллическими. Поэтому монокристаллические панели сегодня доминируют на рынке.

Срок гарантии на фотомодули составляет 10 – 12 лет. Сертифицированные в Европе фотомодули должны деградировать не более чем на 20% за 25 лет. Это значит, что станция мощностью 300 киловатт через 25 лет будет производить не менее 240 киловатт.

Удастся ли сэкономить на системе крепления

Покупатели часто считают, что на менее технологичных элементах станции, таких как системы крепления, можно сэкономить. Бытует мнение, что главное – выбрать качественные фотомодули, а на чем они будут стоять – не столь важно. Поэтому в Украине так часто можно встретить крепления из черного металла или даже самодельные из дерева. Однако это заблуждение будет дорого стоить владельцам СЭС.

Есть три материала, из которых производят системы крепления: алюминий, оцинкованная сталь и черный металл. Чтобы сохранить оборудование от повреждений, мы рекомендуем клиентам выбирать заводские системы крепления из алюминия и оцинкованной стали. Эти материалы устойчивы к коррозии, а конструкции производятся с расчетом веса фотомодулей и дополнительной ветровой и снежной нагрузки.

Самодельные конструкции из черного металла дешевле, однако они изготавливаются без расчетов погрузки и у них нет надлежащей защиты от коррозии. Со временем такие конструкции могут деформироваться, повреждая фотомодули.



Некачественные крепежи для панелей, изготовленные из черного металла / Фото Владислава Шпиталя

Из всех составляющих СЭС крепеж – на втором месте по стоимости после фотомодулей. На этом элементе лучше не экономить, ведь для должной работы фотомодулей им нужна жесткая система крепления. Даже незначительная деформация может вызвать незаметные человеческому глазу микротрещины, из-за которых станция будет терять эффективность и может возникнуть пожар.

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Почему стоит тщательно выбирать дистрибьютора

Критериями при выборе дистрибьютора являются количество выполненных объектов, опыт работы на рынке, широкий выбор оборудования и сеть надежных инсталляторов, устанавливающих станции "под ключ" и обеспечивающие сервисное обслуживание.

"Покупателя станции интересуют два момента: ее способность качественно выполнять свои функции и возможность оперативно заменить вышедший из строя элемент. Если с качеством станций проблем нет, то на гарантийные обязательства стоит обратить внимание, ведь производители фотомодулей и инверторов не поддерживают на территории Украины склады для замены вышедшего из строя оборудования.

Поэтому гарантийные обязательства ложатся на дистрибьютора. Следует выбирать дистрибьюторов, которые предоставляют услуги гарантийного и послегарантийного обслуживания и поддерживают заменяемые составы оборудования.

Еще одним признаком надежного дистрибьютора является сеть инсталляторов, с которыми он работает на постоянной основе и обучает тонкостям работы с СЭС. Классические дистрибьюторы в других бизнесах не занимаются обучением своих партнеров. Но на рынке солнечной энергетики сложилась другая ситуация, ведь непрофессиональный монтаж может испортить самое лучшее оборудование.

Бывают случаи, когда непрофессиональные инсталляторы становятся на оборудование, кладут на него инструменты или опираются на фотомодули при монтаже. Это может вызвать микротрещины, и в результате клиент потеряет деньги. Чтобы предотвратить такие ситуации, мы вкладываем много ресурсов в обучение инсталляторов, с которыми сотрудничаем", – отмечает мой коллега, технический директор компании "Атмосфера" Александр Ковпак.

К сожалению, на рынке не разработаны стандарты сервисного обслуживания СЭС, поэтому клиенту особенно важно выбрать ответственного дистрибьютора, который обеспечит качественное и своевременное обслуживание.

Мы рекомендуем проводить сервисный осмотр станций минимум один раз в год, весной. С помощью тепловизионной диагностики специалисты могут выявить проблемы на раннем этапе и устранить их до того, как станция выйдет из строя и приведет к убыткам. Часто в ходе осмотра оказывается, что нужно заменить запчасти стоимостью всего в несколько долларов, что спасает станцию ​​от потери мощности и возможной аварийной ситуации.