Русские, каждый из вас виноват

Все кто позволил серой ГБшной моли превратить Россию в диктатуру воров и посредственностей.

Важно Украинцам не стоит поддаваться эйфории скорой победы

Все, кто шушукался на кухнях и боялся выйти на площади.

Все, кто не ходил голосовать, "потому что бесполезно".

И, конечно же, все жертвы Останкинской башни, кто сейчас рисует на всем, чем попало бессмысленные Z и V.

Вы – гражданин России? Значит, вы виновны в этой войне. Каждый из вас виновен. И те, кто ничего не делал, и те, кто делал недостаточно. Кровь украинских женщин и детей и на ваших руках.

У каждого, кто платил налоги этому режиму.

У каждого, кто под пивко смотрел шоу Соловьева и Скабеевой.

У каждого, кто верил и верит лживой путинской пропаганде.

Война с реальностью

Российская пропаганда не только отрицает то, что видит весь мир – она создает для своих граждан новую реальность.

Реальность, в которой русский штурмовик – это голубь мира, несущий Харькову мир и спокойствие.

Реальность, в которой вакуумная бомба – это высокоточное оружие.

Реальность, в которой роддом – это командный пункт "Азова".

А Мариуполь – гнездо нацистов со штабом в драматическом русском театре.

Джордж Оруэлл с его "1984" может тихо курить в сторонке.

Россия - не только родина слонов, она еще и мать абсурда. Не говорящая ни слова правды - никогда, ни по какому поводу. Огромная страна живущая ложью, дышащая ложью и ненавистью ко всем окружающим. Богатая до одури, и настолько же глупая и бессовестная.

То, что сейчас происходит с Россией - это начало падения в экономическую и духовную пропасть. И падение это будет глубоким, болезненным и многолетним. И, на мой взгляд, соответствующим содеянному Россией злу. Она, наконец-то, получит то, что заслужила. Отработает свою черную карму.

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И поэтому мой совет оставшимся в России порядочным людям: бегите! Бегите, пока есть возможность! Жгите российские паспорта, переходите в другое гражданство, начинайте новую жизнь где угодно, но не за железным занавесом.

Увозите детей, чтобы их больше никто не смог бросить на смерть в чужой земле, и не превратил в болванчиков преступного режима.

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Дайте им образование в цивилизованных странах, чтобы их дипломы признавались в любом институте мира.

В России ни у них, ни у вас не будет будущего. Его расстреляли в Харькове, Сумах, Охтырке, Изюме и Мариуполе. Сожгли в Буче, Гостомеле и Макарове. Оккупировали в Херсоне, Бердянске и Геническе. Оно уничтожено Путиным и его солдатами. Разменяно на безумные бредни кремлевского бункерного сидельца.

И с этим уже ничего не поделать. Поймите, все можно было исправить, но вы опоздали на двадцать два года.

Проклятый год

Нынешний 2022-й – это год, когда умер мировой порядок, рожденный в крови и грязи Второй мировой.

Год, когда перестала существовать система европейской безопасности, казавшаяся надежной и прочной.

Год, когда в центре Европы людоед без всяких оснований, по надуманному поводу вцепился в горло соседа, и пытается его перегрызть.

Проклятый год. Но этот год может стать временем рождения новой системы безопасности, которая будет различать людоедов надежнее, чем система "свой-чужой". Различать и сразу же бить без промаха и сантиментов.

Год, когда все поймут, что делать бизнес с кровавыми диктаторами чревато осуждением, санкциями и крахом этого бизнеса.

И для того, чтобы не превратиться в ядерный пепел от руки безумца, не надо этого безумца поощрять.

Для этого нужно совсем немного: чтобы европейские страны наконец-то признали очевидное - нельзя продавать свободу за нефть и газ, какой бы сладкой не казалась цена!

Чтобы Америка перестала бояться быть лидером и стражем демократии.

И чтобы Украина просто устояла. Не упала, не сдалась, не отступила – продолжила борьбу за свое будущее. Сегодня именно в Украине, именно на этой войне, решается каким будет мироустройство в ближайшие 50 лет. Слава Украине! Да хранят ее Бог и ЗСУ!

Наскільки реальний путч у Росії – дивіться відео: