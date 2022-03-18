Росіяни, кожен із вас винен

Усі, хто дозволив сірій ГБшій молі перетворити Росію на диктатуру злодіїв і посередностей.

Важливо Українцям не варто впадати у пастку ейфорії швидкої перемоги

Усі, хто шушукався на кухнях та боявся вийти на "майдани".

Усі, хто не ходив голосувати, "бо марно". І, звичайно, всі жертви Останкінської вежі, хто зараз малює на всьому, чим потрапило безглузді Z і V.

Ви – громадянин Росії? Отже, ви винні у цій війні. Кожен із вас винен. І ті, хто нічого не робив, і ті, хто робив замало. Кров українських жінок та дітей та на ваших руках.

У кожного, хто сплачував податки цьому режиму.

У кожного, хто під пивко дивився шоу Соловйова та Скабеєвої.

У кожного, хто вірив та вірить брехливій путінській пропаганді.

Війна з реальністю

Російська пропаганда як заперечує те, що бачить увесь світ – вона створює для своїх громадян нову реальність.

Реальність, в якій російський штурмовик – це голуб світу, який несе Харкову мир та спокій.

Реальність, у якій вакуумна бомба – це високоточна зброя.

Реальність, в якій пологовий будинок – це командний пункт "Азова".

А Маріуполь – гніздо нацистів зі штабом у драматичному російському театрі.

Джордж Оруелл з його "1984" може курити осторонь.

Росія – не лише батьківщина слонів, вона ще й мати абсурду. Росія не говорить ні слова правди – ніколи, ні з якого приводу. Величезна країна, що живе брехнею, що дихає брехнею і ненавистю до всіх оточуючих.

Багата до одуру, і така ж дурна і безсовісна.

Те, що зараз відбувається з Росією – це початок падіння в економічну та духовну прірву. І падіння це буде глибоким, болючим та багаторічним. І, на мою думку, відповідним скоєному Росією злу. Вона отримає те, що заслужила. Відпрацює свою чорну карму.

Країна "404"

І тому моя порада порядним людям, що залишилися в Росії: біжіть! Біжіть, поки є можливість! Паліть російські паспорти, переходьте в інше громадянство, починайте нове життя де завгодно, але не за залізною завісою.

Забирайте дітей, щоб їх більше ніхто не зміг кинути на смерть у чужій землі, і не перетворив на бовдурів злочинного режиму.

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Дайте їм освіту в цивілізованих країнах, щоб їхні дипломи визнавали у будь-якому інституті світу.

У Росії ні у них, ні у вас не буде майбутнього.

Його розстріляли у Харкові, Сумах, Охтирці, Ізюмі та Маріуполі. Спалили в Бучі, Гостомелі та Макарові. Окупували у Херсоні, Бердянську та Генічеську. Воно знищене Путіним та його солдатами. Розміняно на божевільні марення кремлівського бункерного доглядальника.

І з цим уже нічого не вдієш. Зрозумійте, все можна було виправити, але ви запізнилися на двадцять два роки.

Проклятий рік

Нинішній 2022 рік – це рік, коли помер світовий порядок, народжений у крові та бруді Другої світової.

Рік, коли перестала існувати система європейської безпеки, що здавалася надійною та міцною.

Рік, коли в центрі Європи людожер без жодних підстав, з надуманого приводу вчепився в горло сусіда і намагається його перегризти.

Проклятий рік. Але цей рік може стати часом народження нової системи безпеки, яка розрізнятиме людожерів надійніше, ніж система "свій-чужий". Розрізняти і відразу бити без промаху та сантиментів.

Рік, коли всі зрозуміють, що робити бізнес із кривавими диктаторами загрожує засудженням, санкціями та крахом цього бізнесу.

І для того, щоб не перетворитися на ядерний попіл від руки безумця, не треба цього безумця заохочувати.

Для цього потрібно зовсім небагато: щоб європейські країни нарешті визнали очевидне – не можна продавати свободу за нафту і газ, якою б солодкою не здавалася ціна!

Щоб Америка перестала боятися бути лідером та вартовим демократії.

І щоб Україна просто встояла. Не впала, не здалася, не відступила – продовжила боротьбу за своє майбутнє.

Сьогодні саме в Україні, саме на цій війні, вирішується яким буде світоустрій у найближчі 50 років.

Слава Україні! Хай зберігають її Бог та ЗСУ!

Наскільки реальний путч у Росії – дивіться відео: