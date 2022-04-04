Муж рассказал, что ему каждый раз казалось, что хуже уже быть не может. Свою историю он рассказал 3 апреля, а уехать из города сумел 14 марта.

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Мариупольец рассказал об ужасах во время блокады города

Мне повезло больше, чем другим. Потому что я в своем дворе никого не закапывал. В отличие от моих друзей. Мне больше повезло, потому что я не видел много оторванных рук, или как мой сосед закапывал свою жену в детском саду напротив,

– написал Сергей.

Он 2 апреля узнал, что в городе погибли 3 его друга, а еще сосед, который вышел с собакой погулять.

Еще 5 друзей ехали на машине – прилетел снаряд, сгорели живыми. Погибла девочка, в дом ее и Сергея прилетел снаряд. Три этажа в их доме разрушены.

Без отопления, еды, воды и под постоянными обстрелами

Отопление выключено. На улице было -9 градусов, в квартире +3 градуса. Потом были такие морозы, что разорвало батареи. Страшнее всего было, когда отключили газ. Мы рубили во дворе деревья, жгли их на мангале. Стакан воды закипал 20 минут,

– рассказал мужчина.

Сергей объяснил, что начал есть запаренную гречку.

"Нам каждый день казалось, что хуже уже не может быть. А хуже всего стало 8 марта, когда начали бомбить авиацией. После авиации не остается ничего. Бомба попадает в дом, весь фасад рушится", – рассказал Сергей.

Вспоминает, что сначала вычислили, что бомбят каждые 3 часа, потом каждый час, а затем ежеминутно.

Бомбардировка Драмтеатра стала последней каплей

Бомбардировка Драмтеатра стала последней каплей. Мы ходили туда, чувствуя себя в безопасности. Никто не думал, что придет в голову бомбить людей,

– вспомнил фотограф.

Добавил, что росСМИ писали, что в театре полк, а там были мирные люди. Ведь подвалов всем не хватало.

"У нас была семья в бомбоубежище, несколько поколений. Они еду друг от друга прятали. Сосед задушил кота, потому что его нечем было кормить. А если ты вышел, ты не защищен ничем", – вспомнил мужчина.

Добавил, что летит бомба, падает в сотне метров, а тебя отбрасывает.

Мы с женой бегали на соседнюю улицу к родителям. Вот мы бежим, и начинают падать бомбы. Ты падаешь в канаву и лежишь.... Очень страшно, когда ты ничего не контролируешь,

– вспомнил мужчина.

В своем инстаграме он написал, что оккупанты таки уничтожили его квартиру.

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