Чоловік розповів, що йому щоразу здавалось, що гірше вже бути не може. Свою історію він розповів 3 квітня, а виїхати з міста зумів 14 березня.

Зауважте Багато з них йшли пішки, багато загинули у дорозі, – Зеленський про маріупольців

Маріуполець розповів про жахи під час блокади міста

Мені пощастило більше, ніж іншим. Тому що я у своєму дворі нікого не закопував. На відміну від моїх друзів. Мені більше пощастило, тому що я не бачив багато відірваних рук, або як мій сусід закопував свою дружину в дитячому садку напроти,

– написав Сергій.

Він 2 квітня дізнався, що у місті загинули 3 його друзів, а ще сусід, який вийшов із собакою погуляти.

Ще 5 друзів їхали машиною – прилетів снаряд, згоріли живими. Загинула також дівчинка, у будинок її та Сергія прилетів снаряд. Три поверхи в їх будинку зруйновані.

Без опалення, їжі, води та під постійними обстрілами

Опалення вимкнули. На вулиці було -9 градусів, в квартирі +3 градуси. Потім були такі морози, що розірвало батареї. Найстрашніше було, коли відключили газ. Ми рубали у дворі дерева, палили їх на мангалі. Склянка води закипала 20 хвилин,

– розповів чоловік.

Сергій пояснив, що почав їсти запарену гречку.

"Нам щодня здавалося, що гірше вже не може бути. А найгірше почалося 8 березня, коли почали бомбити авіацією. Від авіації не лишається нічого. Бомба потрапляє в будинок, весь фасад рушиться", – розповів Сергій.

Пригадує, що спочатку вирахували, що бомблять кожні 3 години, потім щогодини, а потім щохвилини.

Бомбардування Драмтеатру стало останньою краплею

Бомбардування Драмтеатру стало останньою краплею. Ми ходили туди, відчуваючи там себе у безпеці. Ніхто не думав, що прийде в голову бомбити людей,

– пригадав фотограф.

Додав, що росЗМІ писали, що у театрі полк, натомість там були мирні люди. Адже підвалів для всіх не вистачало.

"У нас була родина в бомбосховищі, кілька поколінь. Вони їжу один від одного ховали. Сусід задушив кота, тому що його не було чим годувати. А якщо ти вийшов, ти не захищений нічим", – пригадав чоловік.

Додав, що летить бомба, падає в сотні метрів, а тебе відкидує.

Ми з дружиною бігали на сусідню вулицю, до батьків. От ми біжимо, і починають падати бомби. Ти падаєш в канаву і лежиш.... Дуже страшно, коли ти нічого не контролюєш,

– пригадав чоловік.

У своєму інстаграмі він написав, що окупанти таки знищили його квартиру.

Дивіться також: окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя, фото з якою облетіли світ, – ЗМІ – відео