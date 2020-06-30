Смысл политики не в том, что политик должен быть "святошей" и ходячим этическим компасом, когда на него может посмотреть телеоператор.

Мені часто кажуть, щоб я підбирав слова, був обережніше, "поважав" тих, хто ієрархічно старший або важливіший за мене, тобто більше мовчав або "знав своє місце". І це не тому що я кажу щось сексистське чи розповідаю якісь ксенофобські дурниці. Від мене навіть принизливий для когось анекдот не почуєте.

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Але я не практикую одну з базових для нашого суспільства речей, а саме: у мене немає різниці між приватною та публічною поведінкою і усе, що я можу сказати публічно опонентам, якщо хочу щось їм сказати, я можу сказати і друзям, і просто якимсь нейтральним особам. Я однаковий і у приватному, і у неприватному житті, і намагаюсь бути таким з друзями і з будь-якою людиною з вулиці, і з топами ієрархії, щиро кажучи те, що відчуваю.