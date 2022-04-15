Нам нужен ленд-лиз от Германии, пусть хоть как ни назовут, – посол о поставках Киеву оружия

Украина ожидает, что некоторые западные страны будут активнее поддерживать нас в войне с Россией. В первую очередь – Германия. Больше всего Украина нуждается в вооружении.

За давление на Германию в этом вопросе отвечает украинский посол Андрей Мельник. Именно от его работы зависит, будет ли Германия поставлять оружие. А также будет способствовать вступлению Украины в Евросоюз.

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Пока же украинские власти решили отказаться от визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В Киеве больше хотят видеть канцлера Олафа Шольца.

Но этот визит будет иметь смысл только тогда, когда канцлер привезет с собой решение коалиции о новой поддержке Украины. Это означает тяжелое оружие, это означает шестой пакет санкций, и не такой дырявый, как мы видим, как он готовится, а действительно полноценное нефтяное и газовое эмбарго. А еще – закон о "ленд-лизе". Ибо эта война продлится еще очень долго. Немцы должны понимать, что они не ограничатся какими-либо одиночными поставками,

– заявил Андрей Мельник.

По словам дипломата, у Германии несколько иное понимание "ленд-лиза", чем у тех же британцев. Однако для Украины главное не название, а сама поддержка.

"Название не имеет значения, должно быть какое-то системное решение, рамка помощи – экономическая, гуманитарная, военная, военно-политическая. Я его называю Ukraine support act", – рассказал Андрей Мельник.

От предполагаемого визита Олафа Шольца в Украину он также ожидает, что Германия будет активнее способствовать вступлению Украины в ЕС. Шольц станет не первым европейским лидером, который решится посетить Киев во время войны.

Президент Анджей Дуда, президент Эстонии Аларо Карис, латвийский лидер Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа вместе прибыли в Киев. Во время визита они также посетили Бородянку в Киевской области, которая была разрушена российскими войсками.

Перед ним с неожиданным визитом в Киев прибыл британский премьер-министр Борис Джонсон.