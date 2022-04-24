Нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – военный эксперт Жданов

У Украины есть время для того, чтобы подготовиться к следующей военной кампании вражеской армии России. В частности, получить всю военную помощь от Запада, еще не прибывшей в Украину.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он убежден, что сейчас время играет в нашу пользу.

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По словам Жданова, ближайшая неделя будет важной для дальнейшего развития войны. Украина должна выстоять, хотя это может быть тяжело.

Нам нужно выстоять эту неделю. Это будет очень нелегко,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, наступление оккупантов может остановиться уже через неделю. После этого российские оккупанты могут попытаться "закрепиться" на позициях, которые им вероятно удастся захватить. Однако тогда Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление.

Олег Жданов о развитии войны в ближайшие дни: смотрите видео