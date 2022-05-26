Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров Украины за поддержку.

Важно Ближайший месяц нас ждут существенные неприятности, – Арестович

Залужный подчеркнул, что Украина очень нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма.

Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Как гаубицы М777 бьют оккупантов: смотрите мощное видео

Что известно о гаубицах М777

Гаубицу разработала британская компания BAE Systems. Это самый большой в Европе оборонный подрядчик. Прицепная гаубица М777 является улучшенной версией уже привычного миру М982. Однако она легче, практичнее и скорострельнее. Оружие весит 4 тонны, а это позволяет транспортировать его на поле боя даже вертолетами.

Кроме этого, это одна из самых дальнобойных гаубиц в мире. Комфортная дальность стрельбы от 24 до 37 километров, а рабочий темп стрельбы – 2 выстрела в минуту. Стоимость такой пушки от трех миллионов долларов. Однако окончательная цена зависит от модификации. М777 имеет варианты с механически-оптическими системами наведения и прицеливания или полностью цифровыми системами управления огнем. ВСУ получили как раз новейшие варианты этого грозного оружия.

Чтобы развернуть М777, нужно всего 3 минуты, а собрать ее для транспортировки можно еще быстрее – всего за 2. Итак, за 10 минут можно приехать, набросать россиянам снарядов на головы и уехать. За это время они даже не успеют разложить свой арсенал, а дать ответный залп – подавно.

Почему гаубицы помогут Украине: смотрите видео

Лэнд-лиз откровенно не успевает, а россияне имеют успехи

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что война с Россией затянулась. Российские оккупанты, хотя почти потеряли наступательный потенциал, но смогли его быстро нарастить.

Лэнд-лиз откровенно не успевает, а российские войска имеют определенные успехи. К примеру, падение Мариуполя. Они настойчиво хотят взять Северодонецк. От Запада требуется очень мощная консолидированная реакция, к которой они оказались не готовы,

– сказал Арестович.

По словам Арестовича, несколько недель были разговоры, что идет погоня по ленд-лизу и накопление россиянами резервов. Сейчас оккупанты опережают.

"Они через месяц или полтора смогут подготовить до 30 батальонных тактических групп. Это огромный аргумент сейчас, треть от того, что заходило на территорию Украины за время полномасштабной войны. Им всего хватает. Мы, соответственно, не успеваем", – заявил советник.

Украину ждут большие неприятности

Он отметил, что в ближайший месяц Украину ждут большие неприятности. Военным будет очень тяжело на фронте. Однако потом все же стратегически, если ленд-лиз будет действовать так, как должен, а россияне потратят свои ресурсы, потому что они бросят все в бой, ситуация пойдет в другую сторону. Возможно, это будет даже позже, или, по крайней мере, ситуация выровняется.

Полный стрим с Алексеем Арестовичем на 24 канале: смотрите видео