Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам України за підтримку.

Важливо Найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, – Арестович

Залужний наголосив, що Україна дуже потребує зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму.

Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Як гаубиці М777 б'ють окупантів: дивіться потужне відео

Що відомо про гаубиці М777

Гаубицю розробила британська компанія BAE Systems. Це найбільший у Європі оборонний підрядник. Причіпна гаубиця М777 є покращеною версією вже звичної світу М982. Проте вона легша, практичніша та скорострільна. Зброя важить 4 тонни, а це дозволяє транспортувати її на поле бою навіть гелікоптерами.

Крім цього, це одна з найбільш далекобійних гаубиць у світі. Комфортна дальність стрільби від 24 до 37 кілометрів, а робочий темп стрільби – 2 постріли на хвилину. Вартість такої гармати від трьох мільйонів доларів. Проте остаточна ціна залежить від модифікації. М777 має варіанти з механічно-оптичними системами наведення та прицілювання або з повністю цифровими системами управління вогнем. ЗСУ отримали якраз новітні варіанти цієї грізної зброї.

Щоб розгорнути М777, потрібно лише 3 хвилини, а зібрати її для транспортування можна ще швидше – всього за 2. Отже, за 10 хвилин можна приїхати, накидати росіянам снарядів на голови й поїхати. За цей час вони навіть не встигнуть розкласти свій арсенал, а дати залп у відповідь – поготів.

Чому гаубиці допоможуть Україні: дивіться відео

Ленд-ліз відверто не встигає, а росіяни мають успіхи

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що наразі війна з Росією затяглась. Російські окупанти, хоч майже втратили наступальний потенціал, але змогли його швидко наростити.

Ленд-ліз відверто не встигає, а російські війська мають певні успіхи. Наприклад, падіння Маріуполя. Вони наполегливо хочуть взяти Сєвєродонецьк. Від Заходу потрібна дуже потужна консолідована реакція, до якої вони виявились не готові,

– сказав Арестович.

За словами Арестовича, кілька тижнів були розмови, що йде гонитва по ленд-лізу й накопичення росіянами резервів. Наразі окупанти випереджають.

"Вони через місяць чи півтора зможуть підготувати до 30 батальйонних тактичних груп. Це величезний аргумент зараз, третина від того, що заходило на територію України за час повномасштабної війни. Їм всього вистачає. Ми, відповідно, не встигаємо", – заявив радник.

На Україну чекають великі неприємності

Він зазначив, що найближчий місяць Україну чекають великі неприємності. Військовим буде дуже важко на фронті. Проте потім все ж таки стратегічно, якщо ленд-ліз діятиме так, як має, а росіяни витратять свої ресурси, бо вони кинуть все в бій, то ситуація піде в інший бік. Можливо, це буде навіть пізніше, або принаймні ситуація вирівняється.

Повний стрім з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео