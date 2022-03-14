Собеседница спросила говорят ли российским солдатам не трогать мирное население.

Ответ был вполне очевидным: "Нам по**й. Мне командир дал добро шмалять. Люк в камазе открывай и шмаляй. По**й, что написано – дети, не дети – ху*рь всех".

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Также собеседнице он рассказал и о потерях со стороны России. Сказал, что из их третьей роты были убиты все солдаты, из 60 человек осталось примерно 7.

Перехваченный разговор российского военного: аудио (нецензурная лексика, 18+)