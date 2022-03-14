Співрозмовниця запитала чи говорять російським солдатам не чіпати мирне населення.

Відповідь була цілком очевидною: "Нам по**й. Мені командир дав добро шмаляти. Люк в камазі відкривай і шмаляй. По**й, що написано – діти, не діти – ху*рь всіх".

До теми "Багато трупів, нас крошать": перехоплена розмова окупантів

Також співрозмовниці він розповів і про втрати з боку Росії. Сказав, що з їхньої третьої роти вбили всіх солдат, з 60 людей залишилось приблизно 7.

Перехоплена розмова російського військового: аудіо (нецензурна лексика, 18+)