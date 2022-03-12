"Нам сказали всех подряд х**рить: гражданские, дети": СБУ перехватила разговоры оккупантов

СБУ в очередной раз перехватила звонок российского оккупанта. Он рассказывал, что им дали команду стрелять в штатских. Этот преступный приказ распространяется даже на убийства детей.

Этот разговор Служба безопасности обнародовала в сети 12 марта. Заметно, что член российской орды сам шокирован происходящим в Украине. Однако вместе с этим говорит, что накануне убили 3 гражданских "и можно спать спокойно".

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"Дети не дети… всех"

Также подслушанный оккупант рассказал, что с начала вторжения было 2 тысячи боевиков из квазиреспублик на Востоке Украины. Они хотели штурмовать Харьков, однако сейчас остались только 20 – 25 из них.

Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху**рить, всех подряд: гражданские, дети не дети... Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили,

– рассказал один из орков.

В Службе безопасности подчеркнули, что продолжают собирать такие доказательства террора российских захватчиков. Это позволит привлечь их к ответственности за каждого убитого украинца. "Если, конечно, останутся в живых", – добавили в спецслужбе.

Перехваченный СБУ звонок оккупантов: смотрите видео

Читайте текст публикации из телеграма СБУ:

СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских. Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимые. Так, из 2 тыс. боевиков так называемой ЛНР, которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20 – 25 человек.

Это заставляет оккупантов звереть, и так открывается истинное лицо "миротворцев". "Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит в перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов. Мы продолжаем собирать факты военных преступлений РФ. Захватчики обязательно будут отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь.