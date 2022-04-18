Нам все равно, что они будут проводить, будем драться, – Костенко о "референдуме"

Россияне планируют провести "референдум" в Херсоне и готовят провокации – будут обстреливать свои позиции и гражданских.

К этому времени они хотят выключить любую связь в городе. Об этом сказал военный народный депутат Роман Костенко в эфире 24 канала.

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"Я думаю, что они проведут этот "референдум" так же, как они его провели в оккупированном Крыму и на Донбассе в свое время", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что это будет полнейшим фейком. Они просто объявят, что люди проголосовали "за". Хотя все знают настроения и позицию херсонцев, не поддерживающих российских оккупантов.

Это типичная промосковская версия выборов, которые проходят у них на протяжении всего существования московитов. Но нам все равно, что они там будут проводить. Мы знаем, где границы нашей земли, и мы за них будем драться,

– подчеркнул нардеп.

И добавил, что за эти преступления все причастные будут однозначно наказаны.

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