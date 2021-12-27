России вообще надо было еще давно вступить в Альянс, говорит бывший глава МИД России. По его словам, тогда не было бы никаких проблем и военного напряжения.

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России надо было вступить в НАТО

Козырев упомянул о странах, которые не являются членами НАТО, но имеют гарантии практически как для членов Альянса. Например, Япония или Австралия. По словам дипломата, есть много таких дипломатических технических вариантов.

Нам нужно было де-факто давным-давно – и сейчас это вполне возможно – вступить в НАТО,

– сказал политик.

НАТО не угрожает России

Козырев считает, что НАТО не угрожает России. По его мнению, с Западом должны быть партнерские и дружеские отношения. Взамен конфронтации с Альянсом он называет безумной политикой.

По словам экс-министра, противостояние России и НАТО "придумано исключительно для того, чтобы иметь внешнего врага по советской древности". Кроме того, это раздувает пропаганда. Политик видит плюсы в том, что НАТО приближается к границам России. В таком случае Москва может отказаться от пограничников.

"Чем ближе НАТО приблизится к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия", – отметил чиновник.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин призвал предоставить гарантии, что Украину не возьмут в НАТО. В альянсе ответили, что это будут решать исключительно в НАТО, никто другой не имеет права диктовать.

Затем Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров, в которых требует нерасширения НАТО, а также вывод войск. В противном случае Москва угрожает войной – мол, будет защищаться от Альянса.

В НАТО собираются обсудить это с Москвой. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил дату переговоров – 11 января, а на следующий день – саммит Россия – НАТО.

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