Росії взагалі треба було ще давно вступити до Альянсу, каже колишній глава МЗС Росії. За його словами, тоді не було б жодних проблем та військової напруги.

До теми Лавров заявив, що Москва відправить військових на "перемовини" з НАТО

Росії треба було вступити в НАТО

Козирєв згадав про країни, які не є членами НАТО, але мають гарантії практично як для членів Альянсу. Наприклад, Японія чи Австралія. За словами дипломата, є багато таких дипломатичних технічних варіантів.

Нам потрібно було де-факто давним-давно – і зараз це цілком можливо – вступити до НАТО,

– сказав політик.

НАТО не загрожує Росії

Козирєв вважає, що НАТО не загрожує Росії. На його думку, із Заходом мають бути партнерські та дружні відносини. Натомість конфронтації з Альянсом він називає шаленою політикою.

За словами ексміністра, протистояння Росії і НАТО "придумане виключно для того, щоб мати зовнішнього ворога по радянській давнині". Крім того, це роздмухує пропаганда. Політик бачить плюси у тому, що НАТО наближається до кордонів Росії. У такому випадку Москва навіть може відмовитись від прикордонників.

"Чим ближче НАТО наближатиметься до наших кордонів – ми можемо навіть відмовитися від прикордонників з ними, тому що вони самі беруть на себе всю відповідальність за те, щоб боротися і з наркотрафіком, і з трафіком зброї, – зазначив чиновник.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін закликав надати гарантії, що Україну не візьмуть у НАТО. В Альянсі відповіли, що це вирішуватимуть виключно у НАТО, ніхто інший не має права диктувати.

Потім Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти договорів, у яких вимагає нерозширення НАТО, а також виведення військ. У іншому разі Москва погрожує війною – мовляв, буде захищатися від Альянсу.

У НАТО збираються обговорити це з Москвою. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив дату переговорів – 11 січня, а наступного дня – саміт Росія – НАТО.

Може зацікавити – Імператор Путін хоче говорити лише з НАТО, Зради та перемоги: