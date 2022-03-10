Смерть врагам
Как бы ни хотелось облить грязью того или иного политика, возвести старые или новые счета, поделить украинцев на хороших и плохих – критика должна быть направлена только на врага. Все остальное это – помощь агрессору.
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Сейчас все на нервах, многие травмированы увиденными ужасами войны, в экстраординарных условиях кто-то склонен ошибаться – и это нормально.
Свои заслуживают эмпатии, только враг заслужил нашу безжалостность.
Сим победиши
На войне старые враги прощают друг друга, конкуренты объединяются, противоположности забывают о своих отличиях. Время для разбора полетов еще будет после победы.
Многие столетия украинские освободительные соревнования завершались неудачами из-за постоянного взаимопреодоления.
Нам представился шанс прекратить эту ужасную традицию и выступить против оккупантов единым фронтом – так победим.
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