Смерть ворогам

Як би не хотілося облити багном того чи іншого політика, звести старі чи нові рахунки, поділити українців на хороших і поганих – критика має бути направлена лише на ворога. Все інше це – поміч агресору.

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Всі на нервах, багато людей травмовано побаченими жахами війни, в екстраординарних умовах будь-хто схильний помилятися – і це нормально.

Свої заслуговують на емпатію, лише ворог заслужив на нашу безжальність.

Так переможемо

На війні старі вороги пробачають один одного, конкуренти об'єднуються, протилежності забувають про свої відмінності. Час для розбору польотів ще буде - після перемоги.

Багато століть українські визвольні змагання завершувалися невдачами через постійне взаємопоборення.

Нам випав шанс припинити цю жахливу традицію і виступити проти окупантів єдиним фронтом – так переможемо.