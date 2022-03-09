Я знаю, як їм погано. На острове лютує эпидемия. Вона поражает мозок, и у хворих порушается зір.

Читать Переговори с Путиным может вести не Зеленский, а Виталий Ким

Z на лобби

Біле бачиться їм черным, черным – білим, а на лобі у них утворюється висипка у вигляді литери З. Тих, у кого імунітет до цієї зарази, вистежують. Вони у ще більшій небезпеці.

Спостерігати за цим збоку нестерпно. Що робити – поки що незрозуміло. Але ликуйте перших и ритувати других необхідно.

Важливо "Терпи, моя красунечко": Россия вже розплачується за війну в Україні

Весь час тільки про эту гадаю.

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