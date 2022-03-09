Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение.
Читайте Переговоры с Путиным должен вести не Зеленский, а Виталий Ким
Z на лбу
Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.
Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.
Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать – пока непонятно. Но лечить первых и спасать вторых необходимо.
Важно "Терпи, моя красавица": Россия уже расплачивается за войну в Украине
Все время только об этом и думаю.
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