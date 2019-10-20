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      Нам нужно разрушить эту империю, – Кольченко об отношении к РФ

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      Александр Кольченко
      Александр Кольченко / 24 канал

      Бывший политзаключенный Александр Кольченко считает, что нужно поддерживать людей, которые продолжают борьбу внутри России.

      Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время" и объяснил: "Если говорить об отношении к России, то нам нужно в первую очередь разрушить эту империю".

       К слову: Они очень испугались, – Кольченко о реакции российских тюремщиков на его голодовки

      По его словам, в России есть большинство, которое радикально за Владимира Путина, а есть меньшинство, которое радикально против него.

      "На это накладывается еще один парадоксальный фактор: подавляющее большинство россиян аполитично", – отметил Кольченко.

      Кремль пытается навязать Украине мир на своих условиях, используя ту же формулу Штайнмайера. Нам же, думаю, нужно оказывать материальную помощь тем, кто борется против режима Путина,
      – отметил бывший узник Кремля.

      Что известно об Александре Кольченко?
      Его задержали в Крыму 10 мая 2014 года за якобы подготовку вместе с Олегом Сенцов террористического акта. Его приговорили к 10 годам российской колонии строгого режима.

      7 сентября 2019 года Кольченко вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена пленными.

      blog_ava
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      сегодня
      10776
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Формула Штайнмайера
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