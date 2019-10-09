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      Они очень испугались, – Кольченко о реакции российских тюремщиков на его голодовку

      9 Читати новину українською
      Александр Кольченко
      Александр Кольченко / Крым. Реалии

      Объявить голодовку Александр Кольченко решил тогда, когда услышал об аналогичном поступке Олега Сенцова. Таким образом он решил поддержать товарища, впрочем, такое решение пленника очень испугало российских тюремщиков.

      Свое заявление Кольченко передал оперативному сотруднику в колонии, но тот очень испугался и отказался его принимать. Об этом бывший пленник Кремля рассказал в интервью проекту "Крым. Реалии".

      Интересно: Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные

      Так, Кольченко провели в оперативный отдел и приказали отдать документ начальнику.

      Я пришел в кабинет, и они все окружили меня. Были очень испуганы. Играли в "хороших и плохих полицейских". "Плохие полицейские" угрожали обысками в бараке – мол, скажут, что я являюсь причиной регулярных обысков. "Хорошие" – предлагали подумать о своем здоровье и будущем,
      – отметил Кольченко.

      Бывший политзаключенный добавляет перед тем, как принять решение о голодовке, долго думал и переживал. Защитница пыталась отговорить его от этого поступка, но тщетно.

      Что известно о голодовке Кольченко?

      Бывший пленник Кремля объявил ее, находясь в российском заключении 31 мая 2018 года. На 5 день голодовки он попал в медчасть колонии из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда же заявил, что голодание продолжит, пока у него хватит сил.

      7 июня 2018 года украинец прекратил голодовку. Его состояние значительно ухудшилось, вес упал до 54 килограммов, он очень ослаб и начал терять сознание.

      Что известно о заключении Кольченко?
      Сотрудники российского ФСБ задержали украинца в оккупированном Крыму в 2014 году. Вместе с Олегом Сенцовым его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 10 годам российской колонии строгого режима (Сенцова приговорили к 20-ти). Вернулся в Украину Кольченко 7 сентября, в рамках российско-украинского обмена пленными.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Заложники Украинцы в плену РФ
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